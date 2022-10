Echo Dot 3 trasforma la tua casa in un hub digitale a soli 24€ su Amazon

Echo Dot 3 è un’ottima soluzione economica per trasformare la tua casa in una centrale smart. Questo altoparlante intelligente con Alexa integrato è davvero speciale e semplice da utilizzare. Acquistalo a soli 24,99 euro, invece di 49,99 euro, su Amazon. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da 5 euro l’una.

Dal design elegante e raffinato, questo dispositivo può essere collocato in qualsiasi stanza di casa o ufficio. Controllalo tramite comandi vocali e chiedi ad Alexa qualsiasi cosa. Ad esempio puoi ascoltare le ultime notizie scegliendo addirittura la tua testata giornalistica preferita.

Chiedi ad Alexa di riprodurre un po’ di musica scegliendo il genere musicale o il cantante che tu preferisci. Se hai diversi Echo Dot in casa potrai anche chiedere di riprodurre l’audio su tutto il gruppo creandolo direttamente dall’app dedicata. Insomma, avrai un vero e proprio maggiordomo in casa.

Echo Dot 3 è una vera e propria comodità super economica

Scegli di migliorare la tua gestione delle cose e delle attività in casa con Echo Dot 3 oggi in offerta su Amazon a soli 24,99 euro, invece di 49,99 euro. Approfitta subito di questo vantaggio e mettilo nel carrello senza pensarci troppo. A questo prezzo l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Grazie ad Alexa integrato potrai controllare la tua Casa Intelligente con la voce. In pratica, con prese, luci, lampadine, termostati e tanto altro compatibili potrai decidere di accenderli, spegnerli e impostarli senza muovere un dito, ma solo con i comandi vocali.

Approfitta subito di questa speciale comodità che trovi solo su Amazon. Acquista Echo Dot 3 a soli 24,99 euro, invece di 49,99 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 5 euro l’una. Sbrigati perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.