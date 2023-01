Echo Dot 3a generazione: porta in casa Alexa con il 50% di sconto

Sarò di parte, ma per Echo Dot di 3a generazione rimane il migliore. Perfetto da mettere in qualunque stanza senza occupare tanto spazio e potente al punto giusto, questo dispositivo di Amazon ti permette di dare il benvenuto ad Alexa con una spesa minima.

Ora che è in promozione non te lo puoi proprio perdere: collegati immediatamente per approfittare del 50% di sconto e acquistarlo con appena 24,99€ senza se e senza ma.

Echo Dot di 3a generazione: semplice quanto funzionale

Piccolo e discreto, Echo Dot di 3a generazione è un prodottino perfetto se hai sempre voluto testare le capacità di Alexa o se, ad esempio, hai già qualche prodotto Echo in casa e vuoi allargare il raggio in altre stanze.

Nonostante non abbia un display, con la sua cassa ti fa sentire tutto forte e chiaro rendendo l’ascolto di contenuti multimediali di tutta nota. Nulla toglie la possibilità di collegarlo sia via Bluetooth che con cavo AUX a un sistema audio più avanzato.

Ma cosa ti permette di fare Amazon Alexa? Praticamente tutto visto che puoi:

impostare sveglie, timer e promemoria ;

; ascoltare musica, audiolibri, podcast e seguire persino ricette;

e seguire persino ricette; avere informazioni a portata di voce su qualunque aspetto della vita quotidiana;

a portata di voce su qualunque aspetto della vita quotidiana; gestire tutti i dispositivi compatibili e interconnessi.

Come vedi, un solo comando vocale e l’assistente vocale ti regala un mondo di possibilità.

Non perdere la tua occasione su Amazon dove puoi portare a casa Echo Dot di 3a generazione ad appena 24,99€ con il 50% di sconto ora in corso.

