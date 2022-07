Echo Dot 4 con orologio: da sempre il più desiderato

Forse una domanda superiore alle aspettative, forse un’offerta da sempre più scarsa rispetto a quanto il mercato avrebbe voluto, fatto sta che l’Echo Dot 4 con orologio è sempre stato il più difficile da reperire sul mercato, il primo a finire in caso di offerte ed il più ambito durante eventi come Black Friday o Prime Day.

Echo Dot 4 con orologio: 2 x 1 al Prime Day

Il nuovo sconto che lo avvicina al Prime Day 2022 è dunque un’occasione del tutto ghiotta per quanti lo hanno adocchiato, notando la propria particolare vocazione per un posizionamento sul comodino della camera da letto.

I motivi che hanno reso peculiare il posizionamento di questo dispositivo rispetto a quelli omologhi sono evidenti. La presenza dell’orologio, anzitutto, che si cela in modo elegante e discreto sotto la grata esterna pur restando ben visibile all’esterno. La sua luminosità può essere regolata per non creare disturbo durante le ore notturne e diventa un’elegante sveglia da tenere di fianco al letto. Per attivarla non occorre alcuna impostazione: è sufficiente dire ad Alexa a che ora ci si vuole svegliare il giorno successivo. Sarà Alexa a suonare l’allarme, a far partire la propria canzone preferita, ad accendere le luci o a realizzare qualsiasi scenario si voglia accompagnare al proprio risveglio.

Per spegnere la sveglia si può agire in due modi: un piccolo “tap” sulla griglia superiore, oppure una specifica richiesta ad Alexa: dipende se al mattino si preferisce parlare o alzare una mano – ognuno ha le proprie debolezze, soprattutto al mattino.

45,99 euro per acquistarne un esemplare (-34% in queste ore), oppure 47,98 euro per acquistarne due esemplari (utilizzando il codice sconto “DOTOROLOGIO“). Sconto super, insomma, per quello che è l’Echo Dot più bello, utile e funzionale di tutta la gamma. Raro per vocazione, ma conveniente grazie al Prime Day. L’offerta terminerà con lo scadere del Prime Day, ossia alla mezzanotte di mercoledì 13 luglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.