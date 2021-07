Echo Dot (4ª generazione): nuovo sconto del 33%

È stato uno dei prodotti più venduti durante il recente Prime Day. Amazon ha deciso ancora una volta di offrire il nuovo Echo Dot di quarta generazione a prezzo ridotto. Gli utenti possono acquistare il piccolo smart speaker con lo sconto del 33%. Eventualmente è possibile anche aggiungere la base con batteria integrata.

Echo Dot (4ª generazione): solo 39,99 euro

Lo smart speaker più recente ha un design differente rispetto al precedente modello. Amazon ha scelto una forma sferica che ha permesso di migliorare la qualità audio, in particolare le basse frequenze. I quattro pulsanti (azione, spegnimento microfono, volume su e volume giù) sono sempre sulla parte superiore, mentre sul retro ci sono il jack audio da 3,5 millimetri e il connettore di alimentazione. Cambia invece la posizione dell'anello luminoso (spostato in basso per la quarta generazione).

Il nuovo Echo Dot supporta inoltre lo standard WiFi 802.11ac (Wi-Fi 5). La configurazione e la gestione del dispositivo avviene tramite l'app Alexa. Gli utenti possono ovviamente chiedere aiuto all'assistente personale per eseguire numerosi azioni, come ascoltare la musica in streaming e le ultime notizie, effettuare chiamate verso altri Echo o controllare i dispositivi smart presenti in casa.

Echo Dot (4ª generazione) può essere acquistato al prezzo di 39,99 euro, invece di 59,99 euro (sconto del 33%). Sono disponibili tre colorazioni: antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Amazon propone anche il bundle con la Smart Plug a 54,98 euro (-35%).