Così potrai portarti appresso Amazon Echo e Echo Dot

Se possiedi un Amazon Echo o un Amazon Echo Dot (entrambi quanto riguarda la quarta generazione, dunque quelli di forma circolare), da oggi hai una preziosa possibilità a disposizione: renderli mobile e portarteli ovunque. Da oggi, infatti, sono disponibili le nuove basi con batteria per Echo e Echo Dot che consentono di tenere in carica il dispositivo e di poterlo dunque rendere indipendente dall'alimentazione a muro.

Questa possibilità è preziosa soprattutto in questo periodo dell'anno, quando le occasioni conviviali si spostano a bordo piscina, nel patio, su un balcone, in un giardino o in mezzo a un prato per un pic-nic: grazie alla base batteria sarà possibile portarsi appresso la base batteria con il proprio Echo ed avere così Alexa sempre a disposizione con le sue risposte, la sua musica e i suoi servizi.

Base batteria per Amazon Echo

Solo una delle due basi è però immediatamente disponibile: si tratta della base per Amazon Echo (4a gen), perché quella per Echo Dot non sarà disponibile alla distribuzione prima di “3-6 mesi”. I prezzi sono rispettivamente pari a 39,99 euro e 29,99 euro.

Sia la versione per Amazon Echo che quella per Echo Dot garantisce una riproduzione musicale continuativa per circa 5 ore. “Si collega in modo semplice alla base del dispositivo Echo (4ª generazione) senza l’uso di ulteriori strumenti“: le immagini non chiariscono questo punto, ma con ogni probabilità è disponibile un semplice meccanismo a incastro che consente di legare la base al dispositivo direttamente tramite la presa di alimentazione.

Le basi sono strutturalmente differenti: se quella per Echo si limita a fungere da vera e propria base, quella per Echo Dot (dispositivo di minori dimensioni) ne avvolge la semisfera inferiore con un appoggio apparentemente più solido. Le basi sono in vendita su Amazon sul negozio Mission Cables.