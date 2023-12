Echo Dot 5: casa smart a soli 24€ grazie a Unieuro

Scopri quanto è comodo rendere smart la tua casa grazie a un assistente vocale potente, versatile e intuitivo. Oggi lo puoi fare con meno di 25 euro. Sì, hai capito proprio bene. Con le Offerte di Natale su Unieuro hai accesso a una promozione fantastica. Acquista il nuovo Echo Dot 5 a soli 24,99 euro, invece di 64,99 euro. Un prezzo decisamente vantaggioso per un prodotto di altissima qualità. Tra l’altro hai la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio.

Echo Dot 5: il tuo alleato per una vita più comoda

Goditi una vita confortevole e comoda grazie al nuovo Echo Dot 5 by Amazon. Si tratta di un altoparlante intelligente dotato di un audio spettacolare per musica, podcast e audiolibri sempre al top. Grazie ad Alexa, l’assistente vocale integrato, gestisci le sue funzionalità direttamente tramite la tua voce. Puoi informarti se meteo, notizie, temperatura della stanza, appuntamenti, calendario, spesa e molto altro ancora. Senza contare che puoi comandare anche i dispositivi smart compatibili con Casa Intelligente.

Acquistalo ora a soli 24,99 euro, invece di 64,99 euro. Raggiungendo una spesa minima di 30 euro, grazie a Unieuro, puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

