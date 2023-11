Echo Dot 5 con Smart Plug: il BUNDLE in offerta Amazon (-24%)

Se stavi pensando di rendere la tua casa più intelligente e interattiva questo è il momento giusto. Il bundle Echo Dot 5 e Sengled Smart Plug è in offerta esclusiva su Amazon a soli 59,99 euro invece di 79,98. Questo è l’affare che stavi aspettando per trasformare la tua casa in una Smart Home.

Bundle Echo Dot e Smart Plug: la tua smart home parte da qui

Il bundle include il nuovo Echo Dot di quinta generazione, modello 2022, che offre un audio migliorato rispetto ai suoi predecessori. Con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco, puoi goderti un’esperienza audio eccezionale in ogni stanza. Puoi ascoltare la tua musica preferita da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e molti altri. Inoltre, puoi collegare il tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth e diffondere la tua playlist in tutta la casa.

Echo Dot è dotato di Alexa, il famoso assistente vocale di Amazon, sempre pronto ad aiutarti. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo, imposta timer, chiedi risposte alle tue domande e persino ascolta barzellette divertenti. La mattina, se hai bisogno di qualche minuto in più, tocca semplicemente Echo Dot per posporre la sveglia. È come avere un assistente personale a portata di voce!

Grazie alla compatibilità con i dispositivi per Casa Intelligente, puoi utilizzare Echo Dot per controllare luci, termostati, prese smart e molto altro, il tutto con la tua voce o tramite routine personalizzate. Ad esempio, puoi attivare il ventilatore intelligente quando la temperatura supera il livello desiderato, garantendo un comfort ottimale nella tua casa.

Questo bundle intelligente è un’opportunità imperdibile per rendere la tua casa più smart e divertente. Approfitta del 24% di sconto su Amazon e trasforma la tua casa con Echo Dot e Sengled Smart Plug. La tua casa intelligente ti aspetta.

