Echo Dot 5ª generazione: con questo sconto è REGALATO (offerta Prime)

Una volta che hai Amazon Alexa in casa la tua vita cambia. Certo, sicuramente la tua abitazione non diventa una navicella di ultima generazione ma scopri tante piccole funzioni che riescono a rendere la quotidianità una passeggiata. Se sei interessato ad aggiunge un tocco smart alla tua giornata, non perdere di vista Echo Dot 5ª generazione.

Questo prodottino è perfetto non solo perché ha dimensioni ridotte e lo puoi mettere dove vuoi ma anche perché è protagonista della Festa delle Offerte Prime. Con un bel ribasso del 61% lo porti a casa con 21€ appena. Cosa aspetti? Collegati su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot 5ª generazione: tutto quello che devi sapere

Piccolo, carino e soprattutto perfetto da mettere in qualsiasi stanza della tua casa. Una volta che lo colleghi alla presa di corrente il gioco è fatto: sincronizzalo mediante app sullo smartphone e sblocca tutte le funzioni di Alexa.

Comodo perché ti permette di aggiungere un tocco smart alla tua vita, lo usi praticamente per tutto. Al suo interno ha anche una cassa di ottima qualità e con volume regolabile. Se ascolti musica al massimo del suo potenziale non hai bisogno di un impianto audio perché è più che sufficiente.

Naturalmente risponde ai tuoi comandi vocali quindi chiedi ad Alexa di accendere e spegnere luci, impostare sveglie e promemoria, informazioni, riprodurre contenuti e gestire i vari dispositivi collegati.

Puoi scaricare tante skills diverse per personalizzare l’esperienza ed avere anche ricette, giochi e tanto altro ancora.

Insomma, con un solo acquisto economico hai potenziale da vendere. Che fai, te ne privi?

Echo Dot 5ª generazione lo trovi ora su Amazon in offerta. Con uno sconto del 61% lo porti a casa ad appena 21€ quindi non perdere tempo.

Collegati al volo, le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.