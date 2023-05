Echo Dot (5a generazione): torna il super prezzo Amazon a 39€

Vista che è una giornata dedicata ai prodotti Amazon, non puoi perdere l’offerta su Echo Dot di 5a generazione disponibile a soli 39,99 euro invece di 64,99.

Si tratta dell’ultimo modello di Echo Dot, con un design sferico e un suono migliorato rispetto alle versioni precedenti. Con la spedizione Prime puoi riceverlo subito.

Echo Dot 5a generazione: porta Alexa in casa tua

Echo Dot è l’altoparlante intelligente più popolare di Amazon, grazie alla sua praticità e alla sua integrazione con Alexa, l’assistente vocale che ti aiuta in ogni momento. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, podcast o audiolibri da vari servizi musicali o tramite Bluetooth, di controllare i dispositivi smart della tua casa, di impostare sveglie e timer, di rispondere alle tue domande e molto altro.

Echo Dot di 5a generazione ha anche alcune novità rispetto al modello precedente, come il sensore di temperatura integrato che ti permette di sapere la temperatura della stanza in cui si trova e di creare delle routine personalizzate in base a essa. Inoltre, ha dei nuovi controlli a sfioramento che ti consentono di mettere in pausa la musica o annullare la sveglia con un semplice tocco.

Non lasciarti scappare questa occasione e approfitta dell’offerta su Echo Dot di 5a generazione su Amazon. Un prodotto che si presenta da solo e che è vendutissimo: non ti rimane che unirti alla festa.

