Echo Dot con orologio ma non solo, Alexa è COMPLETA e in sconto

Echo Dot è un dispositivo perfetto per dare il benvenuto ad Amazon Alexa in casa. Compatto, semplice da usare e ora con LED integrato che ti mostra l’orario ma anche qualcos’altro. Lo metti un po’ dove vuoi e risponde a tutte le tue domande e comandi senza mai essere di troppo.

Torna in sconto su Amazon con uno sconto del 41%, se te lo sei perso l’ultima volta approfittane ora. Collegati in pagina dove lo aggiungi al tuo carrello e con soli 44€ lo porti a casa.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot di 5a generazione in casa: un assistente completo

I dispositivi di Amazon sono diversi e a seconda di dove tu li voglia posizionare o degli utilizzi, sono tutti validi. Per dare il benvenuto ad Alexa, testare le sue funzionalità e accoglierla sia in spazi come la cucina e il salotto ma anche la camera da letto. Echo Dot di 5a generazione è ideale.

Dimensioni compatte ma potenzialità massima con la sua cassa integrata che diffonde l’audio in modo unico e con grande qualità. Questo modello, in particolare, ha altre due aggiunte: il LED e il sensore di temperatura.

Il primo ti serve per visualizzare sempre l’orario ma anche informazioni come il meteo. Il secondo, invece, torna utile nella gestione dei dispositivi collegati. Pensa se hai termosifoni o condizionatore compatibili con Alexa: una volta che viene raggiunta una determinata temperatura possono essere azionati in automatico senza che tu faccia qualcosa.

Chiedi all’assistente di riprodurre la tua musica preferita, cerca informazioni, crea sveglie e promemoria oppure sbizzarrisciti con le skills.

Hai tante possibilità a portata di mano e di voce.

Acquista subito Echo Dot di 5a generazione con un solo click su Amazon, con sconto del 41% lo porti a casa a 44€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.