Echo Dot, l'ultimo modello torna in Gran Sconto: Alexa e funzioni smart

Echo Dot è uno dei dispositivi di punta di Amazon per dotare la tua casa di un assistente vocale ma anche molto di più. Questo, in particolare, è l’ultimo modello uscito sul mercato e include al suo interno diverse migliorie come il sensore di temperatura. Amazon Alexa è al massimo del suo potenziale per esaudire ogni tua richiesta e poi puoi metterlo un po’ ovunque. A soli 39,99€ su Amazon lo aggiungi al carrello, è questa la tua occasione quindi approfitta subito dello sconto del 38% e non farne a meno.

L’ultimo modello di Echo Dot in sconto, fallo tuo

Semplice e ideale da mettere in qualsiasi stanza della tua casa. L’ultimo modello di Echo Dot ha tutte le carte in regola per essere un acquisto di cui non pentirsi. Nello specifico è disponibile in colorazione bianca ed è dotato di una novità: il sensore di temperatura. Anche la cassa Bluetooth è stata migliorata per poter diffondere un suono potente e pieno in tutta casa senza nessun intoppo. Non solo puoi usare Alexa per riprodurre i tuoi brani preferiti ma puoi collegare anche il tuo devices nel più classico dei modi.

Chiama l’attenzione dell’assistente vocale e chiedile informazioni, di gestire i dispositivi collegati (lampadine, aspirapolvere, telecamere e citofoni ad esempio), impostare sveglie o timer o promemoria e tantissimo altro ancora. Sapevi che puoi anche tenerti in contatto con amici e parenti attraverso le chiamate? E poi ci sono le skills con cui puoi personalizzare l’esperienza, per scaricarle apri l’app di Alexa sul tuo smartphone ed esplora tutte le possibilità: sono migliaia.

A soli 39,99€ su Amazon, l’ultimo modello di Echo Dot è quello da acquistare con un solo click. Approfitta ora dello sconto del 38% e completa l’acquisto aggiungendolo al tuo carrello. Le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime.