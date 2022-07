Echo Dot: ne prendi il doppio pagando la metà

Chi ha già provato Alexa, ha immediatamente intuito quanto il valore dell’assistente vocale sia molto più alto se i dispositivi compatibili sono più di uno all’interno dell’ambiente domestico. Avere più Amazon Echo (o altri device compatibili), infatti, significa poter raggiungere l’assistente da più punti della casa, potendo quindi impartire ordini, ascoltare musica o chiedere informazioni ovunque ci si trovi. Gli sconti del Prime Day possono essere la migliore delle opportunità per questo tipo di obiettivo poiché a prezzo estremamente ribassato è possibile disseminare la casa di Echo.

Echo Dot, offerta pre-Prime Day

Il bundle annunciato in queste ore, ad esempio, è la migliore delle occasioni: aggiungendo due Echo Dot di quarta generazione al carrello, ed utilizzando il codice “DOT4“, una coppia di Echo Dot 4 potrà essere acquistata per soli 37,98 euro invece di 81,98 euro. Insomma: si può avere un doppio Echo, ma pagando meno della metà.

Un bundle dedicato a chi vuole la musica sia in cucina che in salotto, a chi vuole le ricette in cucina e la sveglia in camera da letto, a chi vuole controllare le lampadine ovunque si trovi e a chi vuol poter far partire il proprio robot per le pulizie con comandi impartiti dal divano. Un bundle porta realmente Alexa al centro della scena, rendendo l’assistente sempre raggiungibile ed i suoi servizi maggiormente pervasivi. Addirittura il bundle può essere configurato per un ascolto stereo con il quale gestire al meglio l’audio e come idea regalo non può che stupire il (fortunato) festeggiato. Un bundle di doppio vantaggio, insomma, destinato inevitabilmente all’ennesimo boom di vendite.

Le ore di avvicinamento al Prime Day 2022 (12-13 luglio) iniziano nel migliore dei modi e ancora una volta sono i dispositivi made in Amazon a tirare la volata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.