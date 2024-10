Echo Dot + Philips Hue sbaragliano la Festa delle Offerte Prime, -45%

Assistente vocale e illuminazione intelligente con un solo acquisto. Echo Dot + Philips Hue è la combo di cui hai bisogno per trasformare la tua casa in una smart home con un tocco solo. Grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 hai l’occasione che stavi aspettando: uno sconto del 45% sull’acquisto dei due prodotti per un prezzo di soli 29,99€. Collegati in pagina e aggiungili al tuo carrello.

Echo Dot + Philips Hue, la combo per una casa smart

Echo Dot di 5ª generazione è un dispositivo Amazon che ti permette di avere le funzioni di Amazon Alexa a tua completa disposizione. Viste le dimensioni, il prodotto sta bene ovunque in casa e puoi metterlo sul comodino così come in salotto. La sua cassa integrata è così potente da creare un sound pazzesco.

Usa un comando vocale per chiedere informazioni, ricevere promemoria, create programmazioni e gestire i dispositivi collegati. Ma non solo, puoi chiamare amici e familiari, riprodurre contenuti multimediali e goderti tutti i vantaggi di Alexa.

A proposito di casa intelligente, nell’acquisto ricevi una lampadina Philips Hue che è dotata di attacco E27 e puoi mettere un po’ ovunque. In questo modo gestisci l’illuminazione senza dover andare all’interruttore potendo accendere e spegnere la lampadine da remoto e personalizzare l’intensità.

Puoi acquistarne quante ne vuoi in un secondo momento e continuare a implementarle nella tua smart home (Anche i marchi diversi, non ci sono limiti).

Lo sconto di Amazon con la festa delle offerte Prime 2024

Con un bello sconto del 45% non ci sono dubbi, Echo Dot + Philips Hue è l’acquisto da fare oggi alla festa delle Offerte Prime 2024. Collegati subito per completare l’acquisto ad appena 29,99€ a dare il benvenuto ad Amazon Alexa in casa.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.