 Echo Dot+Ring Intercom: è crollato il prezzo del bundle
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Echo Dot+Ring Intercom: è crollato il prezzo del bundle

Giù il prezzo del bundle con lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione e Ring Intercom che rende smart il citofono tradizionale.
Echo Dot+Ring Intercom: è crollato il prezzo del bundle
Tecnologia Audio Hifi Casa e Domotica
Giù il prezzo del bundle con lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione e Ring Intercom che rende smart il citofono tradizionale.

C’è un’offerta a tempo in corso su Amazon che potrebbe fare gola a molti: è quella che interessa il bundle con Echo Dot di quinta generazione e Ring Intercom. I due dispositivi sono proposti insieme e con un forte sconto rispetto al listino. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo, per trasformare la propria abitazione in una casa intelligente.

Compra il bundle a prezzo stracciato

La super offerta per Echo Dot e Ring Intercom

Il primo è lo smart speaker con Alexa che oltre a riprodurre contenuti multimediali come musica e podcast integra funzionalità dedicate a timer, sveglia, promemoria, interazione con le skill dell’intelligenza artificiale e controllo vocale delle apparecchiature in casa. Il secondo, invece, rende il citofono smart, con un’installazione semplice e alla portata di tutti. Ti permette, ad esempio, di parlare con i visitatori da remoto attraverso l’app su smartphone, di aprire la porta o il cancello anche quando sei via oppure di assegnare chiavi virtuali temporanee (revocabili in qualsiasi momento) a chi ha bisogno di entrare. Verifica la compatibilità con il tuo impianto e scopri tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Lo smart speaker Echo Dot e Ring Intercom

Grazie al forte sconto di oggi, il bundle con Echo Dot di quinta generazione e Ring Intercom può essere tuo al prezzo stracciato di soli 55,99 euro, con un notevole risparmio in confronto al listino o all’acquisto separato dei due dispositivi.

Echo Dot (5ª generazione, versione 2022) + Ring Intercom di Amazon | La combinazione ideale per una casa più intelligente

Compra il bundle a prezzo stracciato

È ovviamente Amazon a occuparsi sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari e assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio. Se decidi di effettuare l’ordine adesso, il pacchetto arriverà a casa tua entro domani senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

AirPods Pro 3: riparlarli è praticamente impossibile

AirPods Pro 3: riparlarli è praticamente impossibile
Blink Mini 2 a metà prezzo: l'occasione d'oro a 16€ su Amazon

Blink Mini 2 a metà prezzo: l'occasione d'oro a 16€ su Amazon
Google annuncia nuovi prodotti Nest e Home con Gemini

Google annuncia nuovi prodotti Nest e Home con Gemini
Ring Intercom mai così conveniente: oggi a -64% su Amazon

Ring Intercom mai così conveniente: oggi a -64% su Amazon
AirPods Pro 3: riparlarli è praticamente impossibile

AirPods Pro 3: riparlarli è praticamente impossibile
Blink Mini 2 a metà prezzo: l'occasione d'oro a 16€ su Amazon

Blink Mini 2 a metà prezzo: l'occasione d'oro a 16€ su Amazon
Google annuncia nuovi prodotti Nest e Home con Gemini

Google annuncia nuovi prodotti Nest e Home con Gemini
Ring Intercom mai così conveniente: oggi a -64% su Amazon

Ring Intercom mai così conveniente: oggi a -64% su Amazon
Davide Tommasi
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti