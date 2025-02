Echo Dot spalanca le porte alla casa smart, l'ultimo modello è in sconto

Casa intelligente con un assistente vocale che è alla portata di ogni richiesta. Amazon Alexa è quello che ti occorre per un’aggiunta eccezionale in qualsiasi stanza del tuo appartamento e come meglio darle il benvenuto se non con Echo Dot? L’ultimo modello sul mercato è un piccolo gioiello da posizionare ovunque. Cassa integrata, suono straordinario e ora anche con sensore di temperatura integrato. Insomma, con lo sconto del 31% il prezzo scende ad appena 44,99€ per aggiungerlo subito al tuo carrello con un click.

Echo Dot: un tocco smart in ogni casa

Amazon Alexa è di aiuto considerevole nella vita di tutti i giorni. Deve essere utilizzata obbligatoriamente per gestire i dispositivi collegati? Assolutamente no, anche se in casa non vanti lampadine o non hai intenzione di acquistare nuovi elettrodomestici compatibili, l’assistente è comunque funzionale. Con Echo Dot le dai il benvenuto e puoi posizionarlo ovunque. Si risveglia con un semplice comando vocale e può essere sempre personalizzato e integrato in un secondo momento.

Forma tonda con questa cassa potente che diffonde il suono in modo magistrale. Così riproduci anche le canzoni che ti piacciono di più e regoli il volume a seconda delle esigenze. Chiama il nome di Alexa per impostare sveglie, promemoria, appuntamenti oppure ricevere informazioni sul meteo, su una domanda che ti sta tartassando il cervello e così via. Grazie alla funzione di chiamata puoi rimanere in contatto con amici e parenti e il nuovo sensore di temperatura integrato rende le sue risposte più comprovate.

Se poi, nel tempo, vuoi aggiungere prodotti supportati in casa non c’è alcun problema. Con l’app sullo smartphone esegui la configurazione rapida e facile e connetti sistemi di illuminazione, pulizia, controllo e sicurezza.

A soli 44,99€ su Amazon, Echo Dot di ultima generazione è quello giusto da acquistare. Collegati e completa l’acquisto con un ribasso del 31%.