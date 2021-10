Echo Flex: con soli 14,99 euro diventa tuo grazie alla PROMO

Echo Flex è il più piccoli dei dispositivi di Amazon ma non per questo non è utile. Se per esempio in casa hai già un modello più avanzato ma vuoi allargare gli orizzonti di Amazon Alexa, questa è la giusta occasione. Lo trovi sull'e-commerce a soli 14,99€, un prezzo veramente pazzesco.

In più con le spedizioni Prime lo ricevi praticamente in uno o due giorni lavorativi, quindi elimini anche l'attesa. Cosa stai aspettando?

Semplice, piccolo ma perfetto: Echo Flex a casa tua

Echo Flex si presenta come un dispositivo da dimensioni ridotte che non deve essere appoggiato sul alcun mobile: ti basta avere una presa a disposizione ed hai risolto ogni tuo problema. Infatti è un modulo unico che una volta che attacchi alla corrente funziona alla perfezione. È disponibile in un'unica colorazione ossia quella bianca ma non dà troppo nell'occhio.

Con la sua cassa incorporata riesce a farsi sentire senza problemi. Infatti puoi sempre chiedere ad Alexa tutto ciò che sei solito, puoi ascoltare musica, audiolibri e gestire tutti i dispositivi che hai collegato senza interferenze. Sul corpo di Flex trovi anche i pulsanti per mutare il microfono così, se vuoi, proteggi la tua privacy.

Una novità assoluta, in ogni caso, è la presenza di una porta USB sulla base inferiore che ti dà accesso alla personalizzazione del device. Infatti, se ti piace l'idea, puoi acquistare moduli di terze parti e agganciare un sensore di movimento o che so, una luce notturna!

Vuoi sperimentare la grandiosità di questo dispositivo? Acquista subito Echo Flex su Amazon a soli 14,99€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorno grazie alle consegne veloci garantite agli abbonati Prime.