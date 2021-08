Echo Flex e Alexa entra a casa tua a soli 19,99€

Torna in promozione su Amazon il fantastico Echo Flex, il dispositivo del colosso che ti fa accedere alle funzioni di Alexa. Lo paghi appena 19,99€ grazie all'offerta in corso e lo installi in un nanosecondo. Ovviamente lo ricevi in sole 24 ore grazie ai vantaggi Prime assicurati.

Echo Flex: tutto quello di cui hai bisogno

Echo Flex è il dispositivo più piccolo di Amazon ma non per questo il meno funzionale Adatto se vuoi sperimentare la potenza di Alexa o hai già in casa dei modelli più avanzati, questo lo installi dove vuoi in una semplice mossa.

Grazie al suo design, infatti, ti basta inserirlo nella presa che più preferisci e il gioco è fatto. Inizi a sfruttare la tua voce per impartire comandi all'assistente intelligente e avere tutto a portata di … voce per l'appunto!

Grazie alla sua tecnologia ti permette di gestire i dispositivi intelligenti, di riprodurre musica, audiolibri, impostare timer e tutto ciò che vuoi. Se poi sei un tipo che ha standard ben delineati, non perdere l'occasione di personalizzare il dispositivo installando le Skill che più ti si addicono.

Ha una cassa integrata abbastanza potente da farti sentire la musica in modo super, ma se non sei soddisfatto lo connetti in modo iper veloce a un altoparlante esterno. Inoltre sulla parte inferiore hai a disposizione un'entrata USB per installare moduli id terze parti come luci notturne o sensori di movimento.

Acquista subito Echo Flex su Amazon per appena 19,99€. Con le spedizioni Prime lo ricevi in appena 24 ore, ti basta essere abbonato per sbloccarle.