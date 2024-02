Echo Hub da oggi in Italia: il pannello per la smart home

L’attesa è finita: Amazon ha appena annunciato il debutto ufficiale in Italia di Echo Hub, da oggi in vendita sull’e-commerce. È un pannello di controllo per la smart home, compatibile con oltre 10.000 prodotti e con l’intelligenza artificiale di Alexa integrata. Il dispositivo è stato annunciato nel mese di settembre, insieme alla terza generazione di Echo Show 8, ma solo oggi fa il suo debutto nel nostro paese.

Amazon porta in Italia il nuovo Echo Hub

C’è la possibilità di montarlo a parete, così da averlo sempre a portata di mano, in ogni stanza dell’ambiente domestico. È stato progettato con l’obiettivo di offrire un’esperienza visiva e tattile ottimizzata, facendo leva sulle potenzialità di una tecnologia intuitiva e accessibile, proprio come dovrebbe essere qualsiasi aspetto legato alla domotica. Ecco il suo design (per altre immagini rimandiamo alla scheda completa).

Tutto ruota attorno al display touch da 8 pollici, la cui interfaccia è personalizzabile per mostrare widget, pulsanti utili per avviare routine, la visualizzazione dello streaming proveniente da videocamere compatibili e altro ancora. Inoltre, il sistema a infrarossi in dotazione rileva quando qualcuno si trova nelle vicinanze, per far comparire i controlli della smart home. Altrimenti, diventa automaticamente una cornice fotografica digitale o un orologio.

Come già anticipato, la compatibilità è garantita con oltre 10.000 dispositivi tra i quali figurano telecamere, luci, serrature, prese, termostati e altoparlanti, grazie anche alla presenza del supporto per Zigbee, Bluetooth, Matter e Thread. Non manca inoltre la possibilità di scegliere tra la connettività Internet wireless o via cavo, attraverso un adattatore PoE (Power Over Ethernet) da acquistare separatamente.

Echo Hub: prezzo e disponibilità

Echo Hub debutta oggi in Italia al prezzo di 199,99 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. C’è anche la base di supporto per chi preferisce non appenderlo a parete, proposta a 34,99 euro.

L’installazione è facile e alla portata di tutti. Non è richiesto l’intervento di un tecnico specializzato. Amazon garantisce la massima attenzione a privacy e sostenibilità con accorgimenti come l’inclusione di un pulsante che disattiva i microfoni e l’impiego di materiali riciclati.

