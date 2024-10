Echo, Kindle, Fire TV e Blink: dispositivi Amazon in sconto fino al 60%

Anche se la festa delle offerte Prime non è iniziata, se hai intenzione di acquistare un dispositivo Amazon questo è il momento giusto. Non perdere un attimo del tuo tempo perché sono quasi tutti in sconto e quindi Echo, Fire TV, Videocamere Blink e lettori Kindle costano pochissimo.

Approfitta degli sconti fino al 60% per portare a casa i tuoi prodotti preferiti a prezzo conveniente.

Dispositivi Amazon in gran sconto: è il momento giusto per l’acquisto

I dispositivi Amazon ormai riguardano non solo Amazon Alexa ma ogni aspetto della vita. Puoi acquistarne uno per il divertimento così come per la sicurezza e avere a sempre disposizione le funzioni di cui hai bisogno senza limitazioni. Per semplificare l’acquisto, ti racchiudo le offerte più importanti in diverse categorie: Sicurezza, svago, assistenti vocali.

Sicurezza con sistema Blink e Ring

Per la sicurezza della tua casa puoi optare per videocamere da installare sia all’interno che all’esterno della abitazione così come sensori con allarmi integrati. I prodotti adatti a questo scopo sono:

Blink Outdoor – sistema da 4 Videocamere di sicurezza con risoluzione avanzata e senza fili. Per l’esterno e resistenti alle intemperie. La batteria ha un’autonomia di 2 anni. PREZZO di 123,99€ con sconto del 60%.



– videocamera intelligente di sicurezza con 4 funzioni al suo interno: visione notturna a colori, audio bidirezionale, rilevazione di movimento e faretto. Può essere collegata ad Alexa. PREZZO di 23,99€ con Kit Ring Alarm M + videocamera Indoor Camera 2ª gen – Sistema di allarme per la sicurezza composto da 8 dispositivi in totale per abitazioni di medie dimensioni (2 camere da letto). PREZZO di 189,99€ con sconto del 44%.

Svago con Fire TV e Kindle

Nel tempo libero non c’è consolazione più bella di dedicarsi qualche ora per guardare serie TV, film o leggere un bel libro. Se i tuoi dispositivi non sono al passo con i tempi ed hai bisogno di un prodotto che gli dia una svecchiata, Fire TV è la linea di devices che fa al caso tuo. Ora in offerta trovi:

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa per streaming fino ai 1080p di qualità. Al suo interno un Hub che trasforma qualunque televisore in una smart TV avanzata. PREZZO di 26,99€ con sconto del 40%.



Per gli amanti della lettura, invece, è in promozione Kindle Scribe. Non solo un eReader pazzesco con display ampio, impermeabilità certificata e batteria che dura settimane ma anche un taccuino su cui scrivere e prendere appunti grazie alla penna inclusa. PREZZO di 279,99€ con sconto del 24%.

Echo: i dispositivi perfetti per dare il benvenuto ad Alexa in casa

Per ultimi ma non per importanza, sono ora in offerta i dispositivi Echo ossia i prodotti che con un gesto ti fanno avere Amazon Alexa a disposizione. Anzi, più che un gesto un comando vocale. Trovi in promozione:

Echo Spot disponibile al PREZZO di 59,99€ con sconto del 37%.

Echo Dot 5ª generazione disponibile al PREZZO di 24,99€ con sconto del 62%.

Echo POP disponibile al PREZZO di 19,99€ con sconto del 64%.

Echo Show 5 di 3ª generazione disponibile al PREZZO di 59,99€ con sconto del 45%.

Echo Show 8 di 3ª generazione disponibile al PREZZO di 109,99€ con sconto del 35%.

Echo Show 10 disponibile al PREZZO di 199,99€ con sconto del 26%.

Echo Show 15 disponibile al PREZZO di 209,99€ con sconto del 30%.