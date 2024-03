Echo + lampadina Philips E27: il kit DEFINITIVO per una casa SMART

Ottima promozione per iniziare a rendere la tua casa smart. Per farlo hai bisogno, senza ombra di dubbio, di un assistente intelligente e chi meglio di Amazon Alexa? Per questo motivo hai a disposizione un kit di cui non fare a meno: Echo di 4ª generazione e lampadina smart Philips per un primo acquisto pensato e giusto.

Dal momento che è in promozione su Amazon, chi sono io per nascondertelo? Collegati al volo in pagina per avere uno sconto del 11% e portare a casa entrambi i prodotti a soli 119,99€. Cosa aspetti?

Le spedizioni, se hai un abbonamento Amazon Prime, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Echo e lampadina smart: l’accoppiata per rendere casa smart

Rendere un appartamento intelligente e connesso è semplice ma non sempre economico. Potresti iniziare con l’acquistare prodotti che effettivamente non fruttano sia visivamente che in termini materiali ma che però costano un affare. Fermati un attimo: ti serve prima di tutto un assistente con cui comandare le varie cose, no?

Amazon Alexa è un colosso in questo campo. Con Echo di 4ª generazione hai un prodotto da mettere in qualsiasi ambiente del tuo appartamento e gestire vocalmente. Anche da solo ti fa sentire musica, offre informazioni, crea programmi e sveglie quindi è un 100/100.

Naturalmente puoi connettere tutti i dispositivi compatibili come la lampadina Philips E27 che trovi nel kit. La monti su un qualsiasi lampadario e personalizzi la luce, crei programmi e così via. Ovvio che sia che ne puoi acquistare quante altre vuoi.

Una volta effettuato questo primo step, puoi pensare a termostato, valvole per i termosifoni, videocamere e tutto il resto.

Collegati al volo su Amazon dove approfitti dello sconto del 11% e porti a casa il tuo kit Echo + Lampadina Philips a soli 119,99€.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.