Echo e Philips Hue insieme: bundle a METÀ PREZZO

Un bundle per trasformare la casa in una smart home: è quello che include lo smart speaker Echo di quarta generazione e la lampadina connessa Philips Hue (E27) che oggi su Amazon costa la metà. La consegna a domicilio è gratuita e garantita in pochi giorni.

La casa diventa smart con questo sconto: Alexa, Echo e Philips Hue

Il dispositivo, basato sull'intelligenza artificiale dell'assistente Alexa, è in grado di riprodurre musica con una qualità audio senza compromessi, di trovare informazioni online, di compilare la lista della spesa, di appuntare un promemoria e persino di intrattenere con scherzi, barzellette o giochi. La lampadina può invece essere controllata tramite comandi vocali oppure dall'applicazione sullo smartphone, anche da remoto. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare il bundle con Echo (quarta generazione) e Philips Hue (E27) approfittando del 50% di sconto sul prezzo di listino, con disponibilità immediata e consegna gratuita in pochi giorni. C'è anche la possibilità di scegliere fra tre colorazioni per la finitura dell'altoparlante: Antracite, Ceruleo e Bianco ghiaccio.