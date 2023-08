Echo Pop con presa Smart Meross in SUPER OFFERTA su Amazon (-60%)

Se hai deciso di trasformare la tua casa in un ambiente più comodo e intelligente arriva su Amazon l’eccezionale bundle che include Echo Pop e la versatile presa smart Meross disponibile ad un incredibile sconto del 60%. Non perdere l’opportunità di portare la tua casa nel futuro a soli 29,99 euro anziché 74,98.

Echo Pop + Meross Smart Plug: scopri cosa possono fare insieme

Echo Pop è un altoparlante intelligente, dotato di tecnologia Bluetooth e potenziato da Alexa, che offre un suono ricco e coinvolgente, garantendo che ogni nota e parola siano chiare e cristalline.

Grazie ad Alexa, puoi chiedere al tuo Echo Pop di riprodurre la tua musica preferita dai servizi più popolari come Amazon Music, Apple Music, Spotify e molti altri. Vuoi diffondere la musica dal tuo dispositivo mobile? Collega il tuo smartphone via Bluetooth e goditi un’esperienza audio senza pari.

Ma l’Echo Pop non è solo musica: è il tuo controllo remoto per la tua casa intelligente. Comandi vocali e apposite app ti permettono di gestire dispositivi compatibili come prese e luci, creando l’atmosfera giusta in ogni stanza. Semplifica le tue routine quotidiane, tutto con un comando vocale.

Insieme all’Echo Pop, riceverai anche la Meross Smart Plug, una presa intelligente che porta il futuro nella tua casa. Connettila a qualsiasi apparecchio elettrico e controlla l’alimentazione tramite l’app Meross o tramite i comandi vocali di Alexa.

La Meross Smart Plug non è solo un interruttore: ti dà la libertà di programmare l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi a orari specifici, rendendo la tua vita più comoda ed efficiente. Inoltre, grazie alla sua connettività Wi-Fi, puoi gestire i dispositivi collegati da qualsiasi luogo tramite l’app sul tuo smartphone.

Questo eccezionale bundle di Echo Pop e Meross Smart Plug è disponibile su Amazon a soli 29,99 euro, invece di 74,98. Non perdere questa straordinaria occasione per portare la tua casa al passo con la tecnologia moderna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.