Echo POP, l'ultimo modello scende a soli 20€: occasione su Amazon

In tutte queste feste di Natale hai notato che in casa manca un aiutante? Rimedia subito con Amazon Alexa e dalle il benvenuto con l’eccezionale Echo POP. Questo dispositivo è tra i più piccoli della linea, sta bene ovunque ed ha un audio eccellente. Chiedi informazioni e gestisci tanti aspetti con dei semplici comandi vocali. Puoi approfittare dello sconto del 64% e acquistarlo a soli 19,99€ su Amazon, si tratta dell’ultimo modello: aggiungilo immediatamente al carrello.

Echo POP, l’ultimo modello è al suo minimo storico

Comodo e pratico, Echo POP è il dispositivo di Amazon che metti ovunque in casa. Hai notato che ha un taglio obliquo? È stato fatto ad hoc così il suono si diffonde nell’ambiente in modo ottimizzato. Questo geniale prodotto ti permette di avere tutte le funzioni di Amazon Alexa senza rinunciare a un singolo comando vocale!

Lo colleghi alla presa di corrente, lo configuri nel giro di due minuti con l’app sullo smartphone ed il gioco è fatto. Basta chiamare il nome dell’assistente e lei ti aiuta in quel che hai bisogno. Puoi chiederle di riprodurre i tuoi brani preferiti ma puoi anche gestire eventuali prodotti collegati come campanelli, lampadine ed elettrodomestici compatibili. Se questo non basta, naturalmente lei risponde alle tue domande, ti fornisce informazioni, fissa sveglie e promemoria e tanto altro ancora. Basta scaricare le skills che più ti piacciono per personalizzarla all’infinito.

Insomma, diventa la tua risorsa numero uno soprattutto se la utilizzi in una zona giorno. Sai per cosa è imbattibile? Tenere il conto dei minuti per cuocere la pasta. Ma scherzi a parte, in casa ci vuole proprio!

A soli 19,99€ su Amazon, Echo POP è disponibile per l’acquisto proprio ora. Con uno sconto del 64% il prezzo scende al minimo e tu fai un affare.

Le spedizioni? Rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.