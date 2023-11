Echo Pop a PREZZO REGALO per il Black Friday Amazon

Echo Pop è il nuovo assistente vocale intelligente dal suono più potente. Ancora più compatto, è stato realizzato per offrire tanta musica a una qualità superiore pur non esagerando nelle dimensioni. Oggi è in super offerta su Amazon grazie al Black Friday. Quindi non lasciartelo scappare. Acquistalo subito a soli 17,99 euro, invece di 54,99 euro. Con il tuo abbonamento Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione.

Echo Pop: piccolo, ma potente

Echo Pop sembra piccolo, ma al suo interno c’è un driver molto potente in grado di offrire un suono calibrato, profondo e immersivo. Ovviamente integra tutte le comodità offerte da Alexa, l’assistente virtuale più amato di sempre. In quanto a funzionalità e immediatezza di utilizzo non la batte nessuno. Controlla la musica con la tua voce. Chiedile il meteo della giornata. Scopri tutti i tuoi appuntamenti. Gestisci Casa Intelligente.

Acquistalo ora a soli 17,99 euro, invece di 54,99 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.