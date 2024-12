Regalo di Natale last minute: Echo Pop a 19€ e non ci pensi più

Metti l’intelligenza artificiale di Alexa sotto l’albero, fai un regalo di Natale last minute e hi-tech, con l’offerta a tempo di Amazon che propone Echo Pop al prezzo stracciato di soli 19,00 euro. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 65% sul listino ufficiale e allunga le mani sullo smart speaker. È applicato in automatico, per ottenerlo non devi attivare coupon né inserire codici.

Echo Pop con a soli 19,00 euro: mettilo sotto l’albero

Compatto nelle dimensioni, ma potente nel comparto audio, è perfetto per ascoltare la musica in streaming (supporta tutte le piattaforme più utilizzate) oltre che per controllare le apparecchiature della smart home attraverso semplici comandi vocali. Il suo design a semisfera occupa poco spazio, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti come la camera da letto. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte della tutela della privacy, come dimostra l’inclusione di un pulsante per spegnere i microfoni. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito di funzionalità e caratteristiche nella pagina dedicata alla promozione.

Scegli la colorazione che preferisci tra ci tra Lavanda, Antracite, Bianco ghiaccio e Verde petrolio, la spesa non cambia, così che si possa adattare al meglio allo stile di arredamento della tua casa o di quella di chi lo riceverà. Grazie allo sconto del 65%, lo smart speaker con Alexa può essere tuo al prezzo stracciato di soli 19,00 euro (invece di 54,99 euro come da listino ufficiale).

È ovviamente venduto e spedito da Amazon, senza intermediari, con disponibilità immediata e consegna gratuita (riservata agli abbonati Prime) prevista entro un paio di giorni al massimo. Se lo ordini adesso, entro 48 ore sarà da te senza costi aggiuntivi.