Echo Show 10: Alexa in sconto al Black Friday

Tra le offerte del Black Friday sui dispositivi Amazon, segnaliamo quella che propone Echo Show 10 di terza generazione in forte sconto. Un cuore pulsante per la smart home, ma anche un supporto multimediale e una modalità inedita per interagire con l’assistente virtuale Alexa. Oggi il prezzo crolla di 70 euro.

Black Friday e Alexa: lo sconto su Echo Show 10

È uno smart display da 10,1 pollici che ruota automaticamente, seguendo il movimento di chi si trova nella stanza, una funzionalità particolarmente utile durante le videochiamate. Lo schermo può inoltre essere utilizzato per lo streaming di video, film e serie TV (da piattaforme come Prime Video, Netflix e altri servizi). Sul fronte del comparto audio, integra uno speaker di qualità elevata. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Hai la possibilità di scegliere tra le due colorazioni proposte, lo sconto non cambia: Antracite o Bianco ghiaccio, in base allo stile della tua abitazione. Il prezzo è 179,99 euro invece di 249,99 euro come da listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani sarà a casa tua.

