Echo Show 10 con Telecamera WiFi: il bundle è in OFFERTA su Amazon

Vuoi rendere la tua casa più intelligente, sicura e divertente? Allora non perdere questa occasione: su Amazon puoi acquistare il bundle che include Echo Show 10 (3ª generazione) e la telecamera WiFi TP-Link Tapo C200 a soli 294,99 euro invece di 309,98. Un risparmio di 15 euro che ti permette di portarti a casa due dispositivi di alta qualità e funzionalità.

Echo Show 10 e telecamera WiFi: una casa intelligente e sicura

Echo Show 10 è il dispositivo ideale per accompagnarti in ogni momento della giornata: ha uno schermo HD da 10,1″ che si muove automaticamente seguendo i tuoi movimenti, così puoi sempre vedere bene videochiamate, ricette e contenuti. Gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità, per ascoltare chiaramente le voci e la musica.

Con Echo Show 10 puoi anche videochiamare amici e famiglia o scattare una foto con la telecamera da 13 MP che, grazie al movimento e alla tecnologia di inquadratura automatica, ti mantiene sempre al centro dell’immagine. E se vuoi dare un’occhiata alla stanza mentre non ci sei, puoi accedere alla telecamera integrata da remoto in maniera sicura per controllare casa tua in qualsiasi momento dall’App Alexa o da altri Echo Show.

Echo Show 10 ti permette anche di dare vita alla tua Casa Intelligente in modo semplice: puoi configurare i dispositivi ZigBee compatibili senza bisogno di un hub separato e chiedere ad Alexa di mostrarti le immagini delle telecamere di sicurezza, controllare una luce o regolare un termostato. E con la telecamera WiFi TP-Link Tapo C200 inclusa nel bundle, puoi monitorare facilmente ogni angolo della tua casa con una risoluzione HD da 1080p, una visione notturna fino a 9 metri e una rotazione orizzontale e verticale di 360°.

Ma Echo Show 10 non è solo utile, è anche divertente: puoi chiedere ad Alexa di riprodurre i tuoi programmi preferiti, musica e podcast da Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi. Puoi anche seguire le ricette in video di GialloZafferano, convertire quantità da un’unità di misura a un’altra, impostare un timer, aggiungere articoli alla Lista della spesa e svolgere varie attività in modo semplice.

Insomma, il bundle Echo Show 10 con Telecamera WiFi è un’offerta da non perdere: due dispositivi che ti offrono tutto quello che ti serve per rendere la tua casa più intelligente, sicura e divertente. Cosa aspetti? Acquistalo adesso e approfitta dello sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.