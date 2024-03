Echo Show 10 per un assistente SMART che supera le aspettative (-30%)

Di dispositivi Amazon ormai ne esistono a quantità. I più comuni sono gli Echo nella versione classica, Dot e POP però i più ambiti sono sicuramente quelli appartenenti alla linea Show. Grazie al loro display intelligente, Amazon Alexa acquista funzioni aggiuntive e che dire, sono belli a vedersi quanto comodi. Non è un caso che nella lista dei desideri di molti ci sia Echo Show 10.

Anche nella tua? Guarda che coincidenza, oggi è in promozione su Amazon con un 30% da sogno. Approfittane se sei interessato perché diventa tuo ad appena 189€, uno sconto quasi cento euro.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Echo Show 10: innovativo e sensazionale in casa

Ha il display intelligente ma anche uno speaker integrato che fa paura in termini di qualità. La caratteristica principale di Echo Show 10, però, è che si muove con te. Ebbene sì, hai letto bene: se tu lo posizioni in cucina e, per esempio, stai seguendo una ricetta e ti capita di muoverti tra bancone, frigo e dispensa, il suddetto dispositivo ruota insieme a te per non farti mai perdere di vista ciò che ti serve.

Con questo bello schermo ampio e touch, tutto il resto diventa una fantasia. Goditi contenuti in streaming, crea gallerie di immagini, visualizza il meteo o gestisci i dispositivi connessi. Dopotutto ti basta chiamare Alexa ad alta voce per disporre di tutto ciò.

Non manca all’appello neanche la webcam integrata (che sei vuoi, oscuri con un tasto) grazie alla quale puoi effettuare videochiamate e tenere sotto controllo la tua casa come se fosse una telecamera di sicurezza.

Sei ancora qui? Non perdere per nessun motivo il 30% di sconto su Amazon. Collegati in pagina e acquista il tuo Echo Show 10 con un click a 189€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.