Echo Show 10: -50€ alla vigilia del Prime Day

È la vigilia del Prime Day, ma non c’è bisogno di attendere la mezzanotte: su Amazon le offerte sono già iniziate. È il caso di Echo Show 10, smart display di terza generazione con l’intelligenza artificiale di Alexa e una base girevole, proposto in questo momento con uno sconto di ben 50 euro rispetto al prezzo di listino.

È già Prime Day: Echo Show 5 girevole in sconto

Il display da 10,1 pollici ruota automaticamente per seguire il movimento di chi si trova nella stanza, una caratteristica particolarmente utile durante le videochiamate. Può inoltre essere utilizzato come schermo per lo streaming di video, film e serie TV da piattaforme come Prime Video o Netflix. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del comparto audio, con uno speaker in grado di riprodurre la musica a qualità elevata. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

È possibile scegliere tra due colorazioni, in base alle proprie preferenze, il prezzo non cambia: Antracite oppure Bianco Ghiaccio.

Le offerte del Prime Day su Amazon sono riservate agli abbonati Prime. Chi ancora non lo è può attivare subito la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita e beneficiando così dei forti sconti proposti nelle 48 ore dell’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.