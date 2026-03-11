Echo Show 11 al prezzo minimo storico nelle Offerte di Primavera

Il nuovo Echo Show 11 di Amazon è appena sceso al suo prezzo più basso di sempre, in occasione dell’evento per la Festa delle Offerte di Primavera. Si tratta dello smart display con Alexa con un potente altoparlante integrato, per un’esperienza multimediale. Il merito è dello sconto proposto oggi che tocca il 25% rispetto al listino ufficiale.

Amazon ha fatto crollare il prezzo di Echo Show 11

Riprogettato a fondo per garantire una visione migliore, ora integra uno schermo Full HD dai colori brillanti e uno hub intelligente per la casa oltre al chip AZ3 Pro per prestazioni elevate e alla tecnologia Omnisense per ottimizzare rendere l’esperienza ambientale. Lo puoi utilizzare anche per guardare i contenuti in streaming da piattaforme come Prime Video e Netflix, per navigare da browser e per ascoltare la musica in streaming. Non manca infine il supporto alle videochiamate grazie alla videocamera centrale con inquadratura automatica. Fai un salto sulla pagina del dispositivo per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità supportate.

Da listino ufficiale costerebbe 239,99 euro, ma il forte sconto di oggi lo porta al suo prezzo minimo storico di 179,99 euro. È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni (verifica le tempistiche esatte nella scheda). Puoi anche scegliere la versione che preferisci tra quella con finitura nella colorazione grafite oppure bianco ghiaccio.

La Festa delle Offerte di Primavera va avanti anche oggi (e fino a lunedì): è l’evento che accompagna l’arrivo della bella stagione. Dai un’occhiata alla pagina ufficiale per scoprire le promozioni più convenienti del momento.