 Echo Show 5 aggiunge lo schermo a Amazon Alexa: scontato del 41% è TOP
Porta Alexa in casa con un display intelligente a tuo vantaggio grazie a Echo Show 5: ora in offerta su Amazon.
Tecnologia
Ci sono tantissimi dispositivi Amazon da poter acquistare e introdurre in casa. Se hai già un prodotto di questo genere e vuoi allargare gli orizzonti di Alexa, allora prova Echo Show 5. Invece di usare soltanto la voce, ora hai a disposizione uno schermo intelligente che amplifica le sue funzioni e il tuo divertimento. Prezzo pieno? Neanche per sogno grazie alla festa delle offerte di Primavera che scontano il dispositivo del 41%. Compralo ora a 64,99€ e fai presto: sta andando a ruba! 

Echo Show 5 rende la tua casa più intelligente con Amazon Alexa

Echo Show 5 è uno dei prodotti più interessanti della linea Amazon. Invece di utilizzare solo i comandi vocali per gestire le varie impostazioni e funzioni di Alexa, qui hai l’occasione di sbloccare un potenziale più ampio. Cosa significa? Lo schermo intelligente e touch ti fa accedere a diverse opzioni come streaming oppure la gestione di prodotti in tempo reale come videocamere e così via. Insomma, il meccanismo base rimane uguale, ma tu hai un dispositivo di ultima generazione per sfruttarlo!

Show 5 è disponibile in colorazione bianca ed ha dimensioni compatte e ideali per essere posizionato ovunque. Sta bene sul comodino in camera così come all’entrata della tua casa oppure dove meglio credi. È composto dal suo schermo e da una cassa integrata che rende l’audio di potenza elevata. Chiedi ad Alexa di riprodurre la musica che ami per sentire come la festa è subito attiva. Tra le altre funzioni dell’assistente ci sono:

  • riproduzione di contenuti audio;
  • riproduzione di contenuti in streaming su Netflix, Prime Video ecc;
  • richiesta di informazioni con feedback visivo;
  • impostazioni di timer, routine, sveglie;
  • meteo, foto e calendario.

A tutto ciò si aggiunge un’altra feature: la webcam integrata con cui poter videochiamare amici e parenti e controllare la tua casa.

Il super sconto in corso su Amazon

Grazie alla festa delle offerte di Primavera, Echo Show 5 diventa più economico che mai:compralo subito a soli 64,99€ con sconto del 41%. 

Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro

64,99109,99€-41%
Pubblicato il 12 mar 2026

Paola Carioti
12 mar 2026
