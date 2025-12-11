Echo Show 5 crolla con sconto del 46%, è il momento di farlo tuo

Se da tempo stai ponderando l’acquisto di un dispositivo Amazon per rendere la tua casa smart, indovina un po’? Sei fortunatissimo. Echo Show 5 crolla nel prezzo grazie a uno sconto del 46% che lo annulla letteralmente. Approfittaneper portarlo a casa con soli 59,90 euro e dare il benvenuto ad Alexa una volta e per tutte.

Echo Show 5 è il dispositivo che rende la tua casa intelligente. Piccolo e ideale da mettere ovunque, anche quando non è utilizzato, rimane bello da vedersi. Infatti, basta creare una galleria personale per trasformare lo schermo in una cornice digitale e avere i momenti più belli sempre a portata di vista! Amazon Alexa è al suo completo potenziale e diventa un’assistente che rende la quotidianità più semplice e disinvolta. D’ora in poi basta chiamare il suo nome per esaudire ogni tua richiesta.

Show si caratterizza per il suo display intelligente e touch. Ha dimensioni ideali per una visione senza compromessi, luminosa e colorata. Infatti, puoi sfruttare i servizi integrati per guardare persino contenuti in streaming tipo su Netflix o su Prime Video. Oppure attiva la webcam integrata per telefonare ad amici e parenti e tenerti in contatto. Naturalmente non mancano all’appello tutte le più classiche funzioni come:

richiesta di informazioni;

impostazione di sveglie, promemoria e timer;

riproduzione di contenuti multimediali come musica e audiobook;

gestione dei dispositivi collegati.

In merito a questo ultimo aspetto, sappi che se connetti prodotti del calibro di videocitofoni, telecamere eccetera, ottieni il pieno controllo e visione direttamente sullo schermo del tuo Echo.

Non perdere lo sconto in corso su Amazon per acquistare il tuo Echo Show 5 scontatissimo. Mettilo ovunque tu voglia in casa ma prima, aggiungilo subito al carrello a soli 59,90 euro grazie al ribasso del 46%.