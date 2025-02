Echo Show 5 è molto di più di un "Alexa", ora in promozione a 69€

Cornice digitale, display intelligente e un nuovo modo di pensare il tuo assistente personale. Echo Show 5 è proprio quel prodotto da mettere in casa e di cui non fare a meno. Ideale sul comodino in camera tanto quanto in salotto o in cucina, questo dispositivo dotato di webcam integrata non ti fa rinunciare a una singola comodità. Collegati su Amazon dove con 69,99€ lo acquisti con un click. Lo sconto del 36% è un’ottima occasione quindi non la sprecare perché si tratta di un’offerta a tempo.

Echo Show 5, un dispositivo tutto intelligente

Non solo comandi vocali ma anche un feedback visivo con Echo Show 5. Questo è l’ultimo modello sul mercato e offre un display intelligente da 5,5 pollici completamente touch. Così come sullo smartphone, ti muovi nel menù e gestisci le varie funzioni. Le dimensioni compatte lo rendono ideale per qualunque ambiente e la funzione salvaschermo ti consente di trasformarlo in una cornice digitale così, quando non lo utilizzi, mostra i tuoi ricordi preferiti.

Chiama Alexa con un semplice comando vocale per ottenere i suoi servizi. Gestisci come sempre i dispositivi collegati, riproduci brani e chiedi informazioni o fissi sveglie e promemoria. Vista l’aggiunta dello schermo hai un feedback visivo e se vuoi, puoi chiedere all’assistente di riprodurre contenuti in streaming.

Una seconda risorsa è rappresentata dalla webcam integrata (con sistema di oscuramento per tutelare la privacy), la quale ti consente di effettuare videochiamate e rimanere sempre in contatto con amici e parenti. Sistema audio di ottima qualità e possibilità di acquistare il prodotto in due colori: bianco o antracite.

Cosa aspetti? Con Echo Show 5 non smetti mai di divertirti. Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare l’ultimo modello ad appena 69,99€ con uno sconto del 36% sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.