Echo Show 5: lo schermo intelligente più amato di nuovo in sconto

Se vuoi rendere la tua casa più smart e divertente, non puoi perdere questa offerta su Amazon: Echo Show 5, lo schermo intelligente con Alexa integrata, è di nuovo in sconto a soli 54,99 euro invece di 84,99. Un risparmio di oltre il 35% per avere tra le mani uno dei dispositivi più versatili e apprezzati di Amazon.

Echo Show 5: lo schermo intelligente che fa tutto

Il dispositivo è uno schermo da 5,5″ che ti permette di fare tantissime cose con la semplice voce: puoi chiedere ad Alexa di mostrarti le ultime notizie, il meteo, il traffico, le ricette, i video e molto altro.

Puoi anche controllare i tuoi dispositivi smart compatibili, come luci, termostati, telecamere e prese intelligenti. E puoi anche fare videochiamate con i tuoi amici e familiari che hanno un Echo Show o l’app Alexa sul loro smartphone.

Parliamo inoltre di uno schermo che si adatta al tuo stile e alle tue esigenze: puoi personalizzarlo con le tue foto preferite, scegliere tra diversi quadranti per l’orologio e regolare la luminosità in base all’ora del giorno. E se vuoi avere più privacy, puoi coprire la fotocamera con uno scivolo integrato o disattivare il microfono con un pulsante.

Infine, non manca il fattore intrattenimento: puoi ascoltare la tua musica preferita con Amazon Music, Spotify o Deezer, guardare i tuoi film e le tue serie con Prime Video o Netflix, o giocare con i tanti skill di Alexa disponibili. E se vuoi avere ancora più funzioni, puoi abbinare il tuo con altri dispositivi Echo o con gli accessori opzionali, come la telecamera di sicurezza Blink Mini o il supporto regolabile.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista ora Echo Show 5 su Amazon a soli 54,99 euro invece di 84,99. Affrettati perché l’offerta è valida solo per un periodo limitato.

