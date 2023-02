Echo Show 5, occhio al prezzo: risparmi subito 30€ su Amazon

Il fantastico Echo Show 5 di seconda generazione torna in offerta oggi su Amazon con uno sconto di 30 euro subito applicato sul prezzo di listino. Con disponibilità immediata, grazie alla spedizione Prime potresti riceverlo a casa già domani scoprendo le meraviglie di un dispositivo per l’intrattenimento che diventerà anche un grande compagnia in casa.

Echo Show 5: Alexa, e non solo, al tuo servizio

Echo Show 5, forte del suo display da 5 pollici, è stato progettato per essere posizionato sul comodino o qualunque altro mobile della tua casa per darti subito assistenza in quello che desideri grazie alle numerose funzioni di Alexa.

Hai non solo la possibilità di impostare sveglie e timer, controllare il calendario, guardare un notiziario, fare delle videochiamate e molto altro ancora usando solo la tua voce, ma puoi soprattutto goderti musica e serie TV in streaming grazie al supporto integrato di applicazioni come Netflix, Spotify, Disney+, PrimeVideo, DAZN e molte altre ancora.

Inoltre, se hai installato dispositivi per la casa intelligente puoi controllarli direttamente tramite Alexa avendo modo di costruire, passo per passo, la tua casa domotica. Puoi persino controllare a distanza delle telecamere anche quando non ti trovi in casa. Incredibilmente comodo e utile.

Il prezzo dunque oggi è scontato di 30 euro: una grandissima occasione per portarsi a casa Echo Show 5 e scoprire subito le meraviglie di Alexa espanse da un piccolo display integrato.

