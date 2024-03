Echo Show 5 per Alexa ma anche display SMART a prezzo FAVOLA (-41%)

Metti in casa Amazon Alexa nei migliori dei modi ossia con Echo Show 5. Opta per questo straordinario dispositivo che ha un display intelligente integrato per aggiungere ancora più funzioni al tuo assistente personale.

Perfetto sia per la camera da letto che per il salotto. Visto che con la Festa delle Offerte di Primavera hai uno sconto del 41%, non ne fare a meno. Collegati al volo su Amazon e acquistalo a soli 64,99€. Questa è una occasione unica.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Show 5, la soluzione ideale per rendere casa un po’ più smart

Anche se non hai altri prodotti intelligenti in casa, Echo Show 5 è perfetto come primo acquisto. Lo usi per mille scopi diversi e soprattutto non ne farai mai più a meno. Fidati, tempo due settimane e ti troverai a dire “Alexa, imposta timer 12 minuti” quando butterai la pasta in pentola.

Con un bel display intelligente non solo hai modo di vedere fisicamente le informazioni che cerchi ma hai anche una cornice digitale, una stazione meteo e un modo innovativo per goderti i contenuti in streaming. Ebbene sì, tutto questo è possibile per non parlare, poi, della webcam integrata con cui effetti le videochiamate.

Ti basta un comando vocale (“Alexa”) per gestire dispositivi, chiedere informazioni, riprodurre musica e fare altre mille cose. Pensa che puoi anche personalizzare l’assistente con le skills che trovi e installi dall’app.

Ottima cassa integrata, volume in alto e tutti pro di un assistente evoluto come quello di Amazon.

Non perdere tempo, approfitta al volo dello sconto su Amazon del 41% e acquista il tuo Echo Show 5 a soli 64,99€.

