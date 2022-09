Echo Show 5: sconto incredibile su Amazon, lo paghi solo 39€

Sconto importante su Amazon su Echo Show 5, l’assistente vocale con Alexa, display e fotocamera integrata, che puoi acquistare adesso ad un prezzo inferiore alla metà dell’originale.

Acquistandolo entro le prossime ore puoi averlo infatti a soli 39,99 euro invece di 84,99. Come vedi si tratta di un risparmio importante: se sei un abbonato Prime hai la spedizione gratuita ed immediata e lo riceverai a casa tua già domani scoprendo subito tutte le sue potenzialità.

Amazon Echo Show 5: l’assistente vocale di cui non potrai più fare a meno

Echo Show 5 di seconda generazione è dotato di un display da 5.5 pollici con risoluzione da 960 x 480 pixel che puoi utilizzare per guardare i tuoi contenuti preferiti. Sulla parte frontale trova spazio anche una pratica fotocamera da 2 megapixel per videochiamate veloci con parenti e amici.

Grazie all’integrazione con Alexa puoi rendere smart le tue giornate impostando sveglie e timer, controllando il tuo calendario e goderti musica e serie TV in streaming utilizzando solo la tua voce. Le sue compatte dimensioni ti permettono di posizionarlo comodamente sul comodino, da cui puoi controllare eventuali luci compatibili, ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo e quant’altro ancora.

La telecamera integrata, aggiungiamo noi, non è utile soltanto per le videochiamate: grazie ad apparecchi compatibili puoi creare un sistema di video sorveglianza da gestire come ti pare, anche questa tramite l’uso della tua voce.

Un dispositivo incredibilmente utile, bello da vedere e facile da usare e portare in giro che puoi acquistare ad un prezzo veramente super: Amazon Echo Show 5 è tuo a soli 39 euro. Non puoi non approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.