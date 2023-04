Echo Show 5: ULTIME ORE quasi a metà prezzo

Sono le ultime ore per portarsi a casa Echo Show 5, lo schermo intelligente con Alexa integrato, disponibile su Amazon a soli 44,99 euro invece di 84,99 euro.

Si tratta del modello 2021 di seconda generazione che, grazie alla spedizione Prime, acquistandolo adesso sarà a casa tua già domani.

Echo Show 5 in offerta: a questo prezzo è irrinunciabile

Echo Show 5 è lo smart display più piccolo della linea Amazon Echo Show, ma non per questo meno performante. Con il suo schermo da 5 pollici e la sua forma compatta, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente della casa, dal comodino alla cucina, dal soggiorno all’ufficio.

Con Echo Show 5 puoi fare tantissime cose usando solo la tua voce: impostare sveglie e timer, controllare il tuo calendario, guardare un notiziario, fare una videochiamata con la telecamera da 2 MP (migliorata rispetto al modello precedente), goderti musica e serie TV in streaming da Prime Video, Netflix e altri servizi, trasformare lo schermo in una cornice digitale con Amazon Photos, gestire i dispositivi compatibili della tua casa intelligente e molto altro ancora.

Il dispositivo è progettato per tutelare la tua privacy: puoi disattivare microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante o far scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera. Inoltre, puoi personalizzare le impostazioni di Alexa e dei tuoi dispositivi tramite l’App Alexa o il portale web.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: acquista ora Echo Show 5 di seconda generazione, modello 2021, a soli 44,99 euro su Amazon e scopri cosa può fare Alexa per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.