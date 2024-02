Echo Show 8 2023 disponibile al 12% in meno su Amazon: offerta TOP

Contemporaneamente allo sconto su Echo Pop da noi osservato su Amazon, la stessa azienda propone sul suo sito un altro dei suoi dispositivi per la domotica a un prezzo ottimo. Stiamo facendo riferimento a Echo Show 8 2023, lo schermo touch di terza generazione e di fascia alta che opera come hub per la casa intelligente. Acquistalo ora al 12% in meno e non te ne pentirai!

Echo Show 8 è il device perfetto per la tua casa

Se hai una casa costruita attorno a sensori smart e controllo da remoto, Echo Show 8 è un dispositivo eccezionale con il suo schermo touch HD da 8 pollici e la sua videocamera da 13 MP. Associati agli speaker di alta qualità, il dispositivo diventa anche un centro di intrattenimento per vedere serie TV e Film, o ascoltare musica e podcast, oltre che controllare la casa.

Il supporto a servizi con Zigbee, Matter e Thread per la casa intelligente permette di gestire videocamere, luci, termostati e quant’altro con routine, o tramite lo schermo e la voce. Alexa, difatti, supporta una miriade di Skill pensate proprio per potenziare la domotica. Inoltre, Show 8 funge anche da cornice digitale grazie ad Amazon Photos, che può riprodurre caroselli di fotografie nei momenti di inattività.

Il prezzo? 149,99 euro al posto di 169,99 euro, con pagamento completabile in 5 mensilità senza interessi secondo piano Amazon. La consegna è assicurata in un giorno ai clienti che risultano abbonati a Prime.

