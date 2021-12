Echo Show 8: il modello 2021 in super PROMO

Se la tua casa necessita di un assistente intelligente non ti accontentare e punta ad acquistare un dispositivo avanzato. Con Echo Show 8, ad esempio, le funzioni di Amazon Alexa sono ancora più intuitive e ti permettono di sbizzarrirti a più non posso. Non ti preoccupare perché questo dispositivo te lo porti a casa con pochissimo visto che è in promozione su Amazon. Infatti grazie a un ribasso del 35% risparmi più di quaranta euro e fai diventare tuo questo concentrato di tecnologia con appena 84,99€.

Io se fossi in te non perderei tempo anche perché si tratta proprio dell'ultimo modello lanciato sul mercato e le spedizioni sono completamente gratuite.

Echo Show 8: tutto i suoi pregi a tua disposizione

È inutile che ci giriamo attorno: Amazon Alexa è il miglio assistente virtuale sulla faccia della Terra. Ebbene sì, l'ho detto e non me ne pento anche perché ne ho provati diversi e fino ad ora solo lei è riuscita a farmi sentire una persona normale che non ha bisogno di ripetersi diciotto volte per avviare una canzone o accendere una luce. Se anche tu vuoi sentirti una persona normale, con Echo Show ti è possibile a tutti gli effetti.

Questo dispositivo è contrassegnato dal numero 8 perché ti mette, per l'appunto, a disposizione un display intelligente da 8 pollici. Cosa significa? Che oltre alle funzioni base di Alexa godi anche di tanto altro ancora come la riproduzione di film, la visione di video, il meteo grafico, la visione di fotografie scelte da te e rullo di tamburi: persino le videochiamate. Ebbene sì, sulla parte frontale di questo dispositivo è installata una lente da 13 megapixel con cui puoi chiamare persino gli amici o i parenti e tenerti sempre aggiornato.

Ovviamente non mancano poi le funzioni legate ai dispositivi intelligenti, alla musica e alle notizie.

Cosa aspetti allora? Acquista subito il tuo Echo Show 8 su Amazon a soli 84,99€.

Puoi pagarlo in un'unica soluzione o mediante le 5 mensilità offerte da Amazon stesso.