Echo Show 8: ritorna la grande offerta Amazon, risparmi 35 euro

Per rendere la tua casa più intelligente e divertente, non perdere questa occasione imperdibile: su Amazon puoi trovare lo schermo intelligente Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) a soli 94,99 euro invece di 129,99 euro, con uno sconto del 27%, la spedizione Prime e consegna immediata.

Questo schermo intelligente è dotato di Alexa, l’assistente vocale di Amazon, che ti permette di controllare i tuoi dispositivi compatibili, gestire la tua agenda, guardare le notizie, ascoltare la musica e molto altro con la sola voce. Puoi anche fare videochiamate con i tuoi amici e familiari grazie alla telecamera da 13 MP che ti inquadra automaticamente e ti mantiene al centro dell’immagine.

Amazon Echo Show 8: un assistente e centro multimediale

Lo schermo ha una dimensione di 8 pollici e una risoluzione HD, che offre immagini nitide e luminose. Con la regolazione automatica dei colori e degli altoparlanti stereo da 20W, dai vita ai tuoi contenuti d’intrattenimento. Puoi goderti film e serie TV con Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedere ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music o Spotify.

Lo schermo intelligente Echo Show 8 è progettato per tutelare la tua privacy: puoi disattivare microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante o far scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera. Puoi anche personalizzare le impostazioni di privacy e le comunicazioni tramite l’app Alexa.

Approfitta dello sconto e acquista adesso lo schermo intelligente Echo Show 8 a soli 94,99 euro su Amazon e scopri tutto quello che Alexa può fare per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.