Echo Show 8: sconto incredibile del 27% su Amazon

Siete alla ricerca di un dispositivo che vi permetta di gestire al meglio la vostra domotica (e non solo) e che non costi troppo? Cosa c’è, allora, di meglio dell’Echo Show 8? Sbrigatevi ad andare su Amazon perché oggi potete acquistare la sua seconda generazione in sconto al prezzo di soli 94,99 euro invece di 129,99 euro. Lo sconto del 27% porta il prezzo finale al suo minimo storico sul web.

Echo Show 8: caratteristiche principali

Echo Show 8 è un dispositivo semplice, dalle dimensioni compatte e che potete mettere in qualsiasi punto della casa o dell’ufficio. Dotato di questo schermo intelligente in HD da 8 pollici, vi offre la possibilità non solo di chiedere informazioni ed avere tutte le risposte che volete, ma di vedere anche video, contenuti streaming, gestire i vostri dispositivi con fotocamera (per esempio videocamere di sicurezza) e intrattenervi con amici e famiglia mediante videochiamate. Infatti non manca all’appello una favolosa webcam frontale integrata con risoluzione da 13 megapixel.

Potete sempre domandare ad Alexa di riprodurre la musica, di mostrarvi come sarà il meteo o di leggervi un audiolibro. In più, come su tutti gli altri modelli, potete installare le Skills così personalizzate l’assistente secondo i vostri gusti. Con Amazon Photos, poi, potete trasformare lo schermo in una cornice digitale che, grazie alla regolazione automatica dei colori, esalterà le vostre foto preferite in qualsiasi condizione di luce.

Approfittatene subito e acquistate Echo Show 8 di seconda generazione su Amazon a soli 94,99 euro. Lo ordinate e diventa vostro gratuitamente e in pochissimi giorni se possedete un abbonamento Prime.

