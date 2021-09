Echo Show 8: video, musica e Amazon Alexa in super offerta (-18%)

Se hai sempre desiderato avere in casa l'assistente vocale più famoso al mondo, hai l'occasione di realizzare i tuoi sogni. Disponibile in offerta, Echo Show 8 ti stupisce fin dal primo momento. Diventa tuo con 89,99€, lo ricevi a casa in quattro e quattr'otto e ottieni funzioni avanzate che sui dispositivi base non puoi sfruttare. Eccezionale? Secondo me sì.

Echo Show 8: cosa ti riserva questo gioiellino

Semplice all'apparenza, Echo Show 8 di prima generazione ti consente di gestire la tua casa intelligente e tanto altro ancora. Disponibile in colorazione nera, questa variante si contraddistingue per il suo display da ben 8 pollici che ti assicura una visione perfetta e tante funzioni aggiuntive.

In particolar modo, lo schermo intelligente è un ottimo alleato perché non solo rende il feedback di Alexa visivo, ma ti fornisce un mezzo per esporre fotografie a quant'altro. Se al tuo assistente chiedi di riprodurre un contenuto streaming o un video, lei lo fa senza alcun timore. Grazie alla fotocamera frontale integrata, inoltre, puoi effettuare altresì videochiamate e rimanere in contatto con amici e famiglia.

Ovviamente puoi ascoltare sempre la musica, audiolibri, chiedere informazioni e gestire i tuoi dispositivi come hai sempre fatto. In più se per esempio hai videocamere di sorveglianza compatibili, hai la chance di vedere direttamente ciò che sta accadendo senza dover prendere il cellulare.

Interessante vero? Non mancano all'appello le tanto amate Skills ossia quelle funzioni aggiuntive che puoi installare liberamente per rendere Alexa più vicina alle tue esigenze.

Acquista subito Echo Show 8 su Amazon a soli 89,99€. Te lo porti a casa con le spedizioni Prime veloci e gratuite. Inoltre puoi decidere se pagare in un'unica soluzione o mediante le rate offerte da Amazon che sono 5 e non presentano alcun costo aggiuntivo.