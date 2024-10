Echo SPOT già in sconto: non aspettare la festa delle offerte Prime (-20%)

Un prodottino eccellente che diventa un compagno di vita già dal primo mattino. Metti sul comodino Echo Spot ed hai a disposizione una sveglia digitale intelligente che fa la differenza. Il nuovo dispositivo di Amazon ti fa avere tutti i vantaggi di Alexa in un design completamente ridisegnato: dimensioni piccole e display integrato. Corri sul sito per acquistarlo con uno sconto del 20%, 59,99€ e diventa tuo.

Echo Spot: il dispositivo più recente di Amazon

Se hai sempre desiderato aggiungere uno schermo alle funzioni di Alexa ma non ti sei trovato d’accordo con la linea Echo Show, Echo Spot ti conquista. Dimensioni contenute e display intelligente a tua disposizione per poter avere un feedback vocale dal tuo assistente ma anche visivo senza perdere alcuna funzione.

Come vedi, non è ingombrante. Somiglia molto a un classico POP ma ha l’aggiunta dello schermo che fa la differenza. Lo puoi considerare una sveglia digitale intelligente ma non lo limitare a questo unico utilizzo. In realtà puoi posizionarlo dove ti fa più comodo e usarlo durante la giornata con disinvoltura.

La cassa integrata ha una qualità più che ottima per riprodurre i tuoi brani preferiti e visualizzare in tempo reale quale è in corso. I microfoni catturano la tua voce per non ignorare neanche un comando e beh, visualizza l’ora e il meteo senza tanti fronzoli.

Le funzioni di Alexa rimangono invariate: puoi gestire i dispositivi collegati, ricevere informazioni e così via.

Lo sconto è su Amazon

Tra pochissime ore avrà inizio la Festa delle offerte Prime di Amazon ma Echo Spot è già in promozione. Se sei interessato, collegati ora su Amazon e approfitta del 20% di sconto per completare l’acquisto con soli 59,99€.

Le spedizioni, come ben saprai, sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.