Il nuovo Echo Spot è già in SCONTO per il Prime Day

Il catalogo di dispositivi Amazon per la smart home accoglie oggi il nuovo Echo Spot. Si tratta di una sveglia intelligente, potenziata dall’intelligenza artificiale di Alexa e con un design completamente inedito. È progettata in modo specifico per la camera da letto, ancora più precisamente per il comodino. In vista del Prime Day, chi ha un abbonamento Prime attivo la può già acquistare in sconto del 42% rispetto al listino ufficiale.

Echo Spot con Alexa: l’offerta per il Prime Day

Integra un display a colori con superficie touch e illuminazione graduale per favorire un risveglio dolce e progressivo, su cui sono visualizzate l’ora, il meteo e i titoli delle canzoni. Inoltre, l’altoparlante direzionale in dotazione permette di ascoltare la musica (da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi), i podcast e le notizie. Tutto questo, senza compromessi per quanto riguarda la tutela della privacy. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Come si legge nella scheda del prodotto, il dispositivo è attento alla sostenibilità, realizzato con il 36% di materiali riciclati, in linea con quella che è ormai da tempo la visione del marchio.

Sblocca lo sconto del 42% in vista del Prime Day

Il nuovo Echo Spot è disponibile a partire da questo momento su Amazon al prezzo prezzo di 94,99 euro da listino ufficiale. Le colorazioni sono Bianco, Nero e Blu. C’è comunque la possibilità di ottenere uno sconto del 42% che taglia la spesa quasi della metà, semplicemente con un abbonamento Prime.

Se non lo hai ancora fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni, accedendo così a tutti i vantaggi della sottoscrizione, pagando la sveglia intelligente con Alexa solo 54,99 euro e partecipando all’evento Prime Day che andrà in scena la prossima settimana, nelle giornate del 16 e 17 luglio.