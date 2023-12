Echo Studio, il miglior altoparlante Amazon, è in offerta per Natale (-25%)

Preparati ad un super Natale con Echo Studio, l’altoparlante intelligente Amazon con Alexa più potente e avanzato, che grazie allo sconto per le feste puoi acquistare a soli 179,99 euro invece di 239,99. Un prezzo eccezionale per un dispositivo di altissima fascia che saprà certamente stupirti.

Echo Studio: scopri il super altoparlante di Amazon

Vivi un’esperienza sonora immersiva grazie alla tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale di Echo Studio. I cinque altoparlanti producono bassi potenti, medi dinamici e alti nitidi, regalandoti un audio coinvolgente da ogni angolazione. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge un tocco di ampiezza, definizione e profondità unico nel suo genere.

Controlla la tua musica con la tua voce, grazie ad Alexa. Chiedi di riprodurre i tuoi brani preferiti su servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri. Con Amazon Music HD, puoi accedere a oltre 90 milioni di brani in alta qualità, inclusi quelli in formato audio spaziale Dolby Atmos.

Echo Studio si adatta automaticamente all’acustica della tua stanza, garantendo un’esperienza audio ottimale in ogni ambiente. È anche un hub per la casa intelligente, consentendoti di controllare dispositivi Zigbee compatibili con facilità.

Sfrutta le funzioni avanzate di Alexa per ottenere le ultime notizie, rispondere a domande o utilizzare i dispositivi Alexa come interfono per comunicare con la tua famiglia in qualsiasi parte della casa.

La tua privacy è al primo posto. Echo Studio è progettato con diversi elementi di sicurezza, inclusi i microfoni che possono essere disattivati con un pratico pulsante quando desideri la massima privacy.

Non farti scappare questa straordinaria offerta natalizia e regala alla tua casa un’esperienza sonora unica con Echo Studio a soli 179,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.