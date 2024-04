Echo Studio è in OFFERTA: il momento giusto per un audio top

Questo è il momento giusto per goderti un audio spaziale di altissima qualità professionale. Amazon ha messo in offerta il perfetto Echo Studio, la soluzione ideale per chi ama la musica, ma non vuole rinunciare alla parte smart degli altoparlanti intelligenti di Amazon. Acquistalo ora a soli 189 euro, invece di 239,99 euro.

Si tratta di un’occasione unica perché hai audio spaziale e hub per Casa Intelligente con Alexa in un unico dispositivo avanzato. Dal design elegante e moderno, lo collochi facilmente in qualsiasi punto della stanza. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta e puoi pagarlo in 5 rate mensili da soli 37,80 euro a tasso zero.

Echo Studio ti regala un suono coinvolgente

Lasciati coinvolgere da un suono pazzesco grazie a Echo Studio, il dispositivo di Amazon che integra qualità audio professionale a tutta la comodità dell’assistente vocale Alexa. Dotato della tecnologia di elaborazione dell’audio spaziale, ti assicura un’esperienza sonora ancora più immersiva.

La sua particolarità è che si adatta ad ogni stanza rilevando automaticamente l’acustica dell’ambiente in cui si trova. Con la tua voce, grazie ad Alexa, controlli la riproduzione della musica e i dispositivi compatibili con Casa Intelligente.

Inoltre, puoi chiedere qualsiasi cosa e ricevere risposta immediata come previsioni meteo, ora esatta, ultime notizie e molto altro ancora.

Acquista Echo Studio a soli 189 euro, invece di 239,99 euro. L’offerta è in esclusiva per i clienti Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.