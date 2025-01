Eclipsa Audio: l'alternativa a Dolby Atmos di Samsung e Google

Questi sono i primi passi di Eclipsa Audio, un nome ancora sconosciuto al grande pubblico, ma che in futuro potrebbe diventare molto familiare. Limitata per il momento a YouTube e al catalogo audio/video di Samsung per il 2025, questa tecnologia audio 3D si posiziona comunque come concorrente del Dolby Atmos.

Samsung e Google presentano Eclipsa Audio per YouTube

Eclipsa Audio, una nuova tecnologia audio 3D sviluppata da Samsung in collaborazione con Google, sarà inclusa in tutti i televisori Samsung per il 2025, dalla serie entry-level Crystal UHD ai modelli OLED e Neo QLED 8K, oltre che nelle soundbar del marchio, di cui siamo in attesa di annunci.

Consente ai creatori di contenuti di regolare con precisione elementi audio come la posizione spaziale dei suoni, la loro intensità o la rifrazione del suono nello spazio, con l’obiettivo di creare un ambiente sonoro in 3D. Per ottenere questo risultato, Eclipsa Audio si basa su uno standard già adottato, l’Immersive Audio Model and Formats (IAMF). Inoltre Google e Samsung stanno collaborando con la Telecommunicatrions Technology Association (TTA) per creare una certificazione che garantisca una qualità audio costante sui dispositivi che supportano Eclipsa Audio.

Jim Bankoski, vicepresidente di Google Chrome, ha sottolineato il potenziale di questa tecnologia audio 3D: “Crediamo che Eclipsa Audio abbia le carte in regola per cambiare il modo in cui viviamo il suono. Non vediamo l’ora di vedere come la comunità creativa utilizzerà questa tecnologia per creare nuove esperienze audio”.

Una tecnologia che parte forte

Eclipsa Audio ha il potenziale per raggiungere rapidamente un vasto pubblico. Siglando questa collaborazione con Google, Samsung si assicura che i numerosi creatori attivi su YouTube saranno in grado di sfruttarla facilmente, su una vasta gamma di dispositivi, anche se inizialmente saranno compatibili solo i televisori Samsung e le soundbar del 2025.