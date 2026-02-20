 ECOVACS DEEBOT T30C OMNI: pavimenti brillanti senza alzare un dito
Per avere i pavimenti splendenti senza dover fare sforzi acquista subito il robot con stazione di svuotamento ECOVACS DEEBOT T30C OMNI.
Tecnologia Casa e Domotica
Le pulizie di casa ti stressano e ti fanno perdere una marea di tempo che invece utilizzeresti in modo diverso e dunque vuoi correre ai ripari? Allora dai un’occhiata a questa promozione speciale che trovi solo su Amazon. Oggi puoi mettere nel tuo carrello il mitico ECOVACS DEEBOT T30C OMNI Gen 2 a 348,90 euro, invece che 599 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 42%, e quindi ora risparmi la bellezza di 250 euro. Inoltre potrai acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. L’offerta è destinata a durare poco per cui non tardare.

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI Gen 2 è il meglio del meglio

Siamo di fronte a un robot aspirapolvere e lavapavimenti che garantisce un risultato sorprendente e ti permette praticamente di non fare nulla. Innanzitutto possiamo notare la straordinaria aspirazione da 25.000 Pa e i due moci rotanti con velocità da 135 giri/min che strofinano il pavimento per lasciare tutto splendente. E quando il robot sale sui tappeti i moci si sollevano fino a 9 mm per non bagnarli.

Con TrueMapping 2.0 è in grado di mappare in modo preciso le tue stanze con pianificazione del percorso migliore. È in grado di mappare addirittura 96 mq in soli 8 minuti. Potrai controllarlo tramite l’app dedicata scegliendo tra tantissime opzioni disponibili, tra cui le zone vietate in cui non far entrare il piccolo robot. E con la stazione automatica 10 in 1 non dovrai fare nulla. Lava, asciuga, svuota, rifornisce il serbatoio e tanto altro.

Se sei arrivata fin qui a leggere vuol dire che ora c’è ancora meno tempo di prima. Dunque vola su Amazon e acquista il tuo ECOVACS DEEBOT T30C OMNI Gen 2 a 348,90 euro, invece che 599 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonata ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 feb 2026

Michea Elia
Pubblicato il
20 feb 2026
