Edge aprirà Copilot in automatico cliccando i link di Outlook

Da maggio, ogni volta che si cliccherà un link all’interno di Outlook, Edge non si limiterà ad aprire la pagina, piazzerà accanto anche il pannello laterale di Copilot, pronto a riassumere, suggerire, proporre azioni e, immaginiamo, ricordare quanto è utile Copilot, che piaccia o meno.

Microsoft Edge attiverà Copilot ogni volta che si clicca su un link di Outlook, come funziona

In pratica, s riceve un’email con un link, si clicca ed Edge apre la pagina e contemporaneamente attiva Copilot di lato. L’AI sottolinea i punti chiave del contenuto, suggerisce azioni come programmare un follow-up o abbozzare una risposta, oppure fa un riassunto della pagina.

La funzionalità è stata appena annunciata nella roadmap di Microsoft 365 e il lancio è previsto per maggio per tutti gli utenti, personali e aziendali, senza licenze speciali, a parte quelle necessarie per accedere a Copilot.

Il precedente: il pannello Outlook che nessuno ricorda

In realtà Edge ha già qualcosa di simile dal 2023: un pannello contestuale di Outlook che compare quando si aprono link dalle email. Funzionalità basica, poco invasiva, e soprattutto non attiva per impostazione predefinita. Con l’arrivo di Copilot, quel pannello diventerà più intelligente, parole di Microsoft, grazie alle capacità dell’AI.

La domanda che tutti si fanno è un’altra: sarà attivo di default? Perché una cosa è avere un pannello opzionale che si può ignorare, un’altra è trovarsi Copilot che salta fuori ogni volta che si clicca un link in un’email. Se Microsoft decide di attivarlo automaticamente, si dovrà disattivare andando nelle impostazioni.

Microsoft premia Copilot

L’azienda stessa ha recentemente proclamato Copilot “la migliore app di produttività”, un premio assegnato da Microsoft a un prodotto Microsoft, il che la dice lunga sull’oggettività della valutazione…